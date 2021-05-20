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Общество20 мая 2021 10:15

Из Омска запустят рейсы в Болгарию, Грецию и Арабские Эмираты

Нескольким авиакомпаниям Росавиация выдала разрешения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Из Омска разрешили вылеты на заграничные курорты.

Из Омска разрешили вылеты на заграничные курорты.

Пандемия коронавируса уже больше года гуляет по планете. Из-за нее вылеты во многих заграничных направлениях для омичей остаются недоступными. Многие уже на майских праздниках собирались в Турцию, но тогда авиасообщение прекратили. Сейчас ограничения снимают, а из Омска разрешают рейсы и в другие курортные страны.

Росавиация выдала разрешение на полеты из Омска за границу сразу нескольким авиакомпаниям. Рейсами «Уральских авиалиний» омичи смогут улететь в Бургас (Болгария), Родос (Греция), Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), Самарканд и Наманган (Узбекистан).

«Сибирь» получила разрешение летать в Тамчи, Бишкек и Ош (Киргизия), Тюбе и Куляб (Таджикистан), Карши, Бухару, Навои, Ургенч, Фергану (Узбекистан).

Вылеты в популярные европейские направления пока остаются недоступными для омичей. Придется добираться с пересадками. Стоит отметить, что получение разрешений на полеты еще не гарантирует того, что рейсы будут выполняться. «Уральские авиалинии» уже анонсировали запуск прямого рейса в Азербайджан, который обойдется желающим в крупную сумму.