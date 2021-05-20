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Общество20 мая 2021 10:10

Мошенники заставили омскую учительницу взять кредит и отдать им 700 тысяч

Доверчивая женщина думала, что переводит деньги на «безопасный» счет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Женщина теперь будет платить по кредиту, даже не воспользовавшись полученными деньгами.

Женщина теперь будет платить по кредиту, даже не воспользовавшись полученными деньгами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история началась традиционно – со звонка «сотрудника службы безопасности банка». На этот раз на уловку аферистов попалась 47-летняя учительница из Калачинска.

Собеседник сообщил, что на женщину кто-то пытается оформить кредит. Чтобы деньги не пропали, ей предложили срочно идти в банк и сделать это самой. А потом сказали, что перевести полученные 690 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Только выполнив все «рекомендации», женщина поняла, что отдала даже не свои деньги мошенникам, а значительный долг придется выплачивать ей.

Звонивших сейчас ищет полиция. По факту случившегося проводится проверка.