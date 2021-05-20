Омскому спортсмену, убившему «непатриотичного» тувинца, отменили оправдательный приговор

Уголовное дело снова направили в суд в отношении второго фигуранта снова направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обжаловала решение суда присяжных, оправдавшего второго участника расправы над жителем Тывы.

- Не согласившись с решением Октябрьского районного суда г. Омска, государственным обвинителем состоявшееся судебное решение было оспорено, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Апелляционная инстанция Омского областного суда согласилась с доводами государственного обвинителя. Приговор районного суда был отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Омска.

Напомним, драка со смертельным исходом случилась 3 июля 2019 года. Двое уроженцев Тывы, выпускников СибГУФКа – мастер спорта и кандидат в мастера спорта по борьбе – встретили в парке 30-летия ВЛКСМ земляка. Во время импровизированного застолья в кафе завязался разговор об Омске. «Приезжий» не оценил красоты нашего города, «старожилы» его за это сильно избили. В итоге потерпевший умер от полученных травм, а нападавших судили за нанесение тяжких увечий, повлекших смерть.

Кандидат в мастера спорта был осужден, а его приятель смог избежать наказания. После того, как это решение обжаловали, его ждет новое судебное разбирательство и более жесткое наказание.