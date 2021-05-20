В семи районах Омской области объявили высший класс пожароопасности

Лесные пожары не утихают в Омской области уже около месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области, несмотря на короткий перерыв в жаре, все еще сохраняется опасность возникновения природных пожаров. Об этом предупреждают омичей в МЧС и Обь-Иртышском УГМС. По сообщениям спасателей, с 20 по 24 мая на территории Большереченского, Тюкалинского, Называевского, Павлоградского, Черлакского, Оконешниковского и Одесского районов Омской области существует большая опасность возникновения новых и усиления старых лесных и степных пожаров. Местных жителей предупреждают об опасности возгораний, а местным властям советуют заранее провести противопожарные мероприятия.

На всей территории региона пока продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный еще в конце апреля. В Омске примерно в это же время тоже прогнозируют повышение дневной температуры до +30 градусов.