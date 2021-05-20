Александр Бурков заверил, что не останется на посту губернатора больше двух сроков

Александр Бурков руководит Омской областью с 2017 года. Фото: omskportal.ru

Александр Бурков поделился соображениями, как долго человек может оставаться губернатором. По мнению главы региона, после двух сроков на посту надо уходить – на другую должность или даже переезжать в другой регион. Иначе руководитель начинает терять связь с реальностью.

- То, что сегодня действует механизм не более двух сроков – это правильно. По ряду причин. В первую очередь начинают замыливаться глаза. Во-вторых, кто-то уже перегорает со временем, уже нет желания. Максимально, я считаю, два срока для работы губернатором. Потом можно работать, но нужно менять регион, – заявил Бурков в интервью ГТРК «Иртыш».

Напомним, Александр Бурков был назначен руководить Омской областью после досрочной отставки его предшественника Виктора Назарова в 2017 году. Через год прошли выборы, после которых Бурков избавился от приставки и.о. и был утвержден на посту губернатора. Через два года срок его нынешних полномочий истекает.