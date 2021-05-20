Омский пловец Мартин Малютин завоевал две золотых медали на чемпионате Европы

20-летний омский пловец завоевал на чемпионате Европы уже 2 награды высшей пробы.

Омский пловец Мартин Малютин продолжает с триумфом выступать на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Ему не было равных на дистанции в 400 метров вольным стилем. А накануне он завоевал золото в эстафете. От каждой команды участвовали по 4 спортсмена, которые проплывали по 200 метров также вольным стилем.

Фото: russwimming.ru

Россияне – Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев – одержали победу со значительным преимуществом над соперниками из других стран.

– Это была хорошая проверка перед Олимпийскими играми, и я думаю, у нас есть все шансы, чтобы побороться там за самые высокие места, если мы покажем свои лучшие результаты, – цитирует Мартина Малютина официальный сайт всероссийской федерации плавания. – Выходили только с одной целью – выиграть. Лично моя главная задача была максимально далеко уйти от соперников, сделать большой отрыв и помочь парням. С 2010 года не было ни одного «золота» на этой дистанции, это добавляет особого настроения этой победе. Я считаю, что у нас очень хороший состав. Только Щеголев поменялся, а с Сашей и Мишей я постоянно был в эстафетах, так что определенную притирку прошли, все знаем, как и старты, и переходы делать, это помогает побеждать.

20-летний воспитанник омского тренера Натальи Рощиной может завоевать еще одну награду на этом чемпионате Европы. Сегодня, 20 мая, ему предстоит выступить на дистанции в 200 метров.