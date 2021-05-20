Брат с сестрой ограбили сельский магазин в Омской области

Воришки оставили после себя жуткий беспорядок. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В маленьком селе Могильно-Сторожильск в Большереченском районе Омской области неожиданно для всех неизвестные ограбили местный магазин. Хозяин обратился в полицию, подсчитав убытки. Ночные визитеры забрали спиртное и прихватили закуску, а также вынули из кассы всю выручку – 14 550 рублей.

Чтобы попасть в магазин, воры сломали две двери. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Полицейские осмотрели место преступления и выяснили, что воришки попали в магазин, сломав замок на деревянной двери, а потом пробив дыру в пластиковой. Найти воришек среди местных не составило труда. Ими оказались 20-летний ранее судимый местный и его 18-летняя двоюродная сестра. Их быстро задержали, родственники даже не успели устроить застолье.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на молодых людей завели уголовное дело. Их ждет разбирательство в суде.