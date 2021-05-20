У омского министра экологии Лобова появились два новых заместителя

Сергей Палагута уже работал в областном правительстве. Фото: facebook.com

В областном минприроды пополнение. Пост первого заместителя руководителя ведомства занял Сергей Палагута, а должность заместителя министра – Александр Володев.

- Сергей Палагута работает не первый день в составе руководства ведомства и по результатам оценки его деятельности принято решение рекомендовать его на должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области, – цитирует пресс-служба облправительства губернатора Александра Буркова. – Второй заместитель – Александр Володев, тоже работал в минприроды, его положительно характеризуют и ему всё знакомо в этой системе.

Напомним, предыдущий заместитель Ильи Лобова Александр Сердюков ушел с поста после скандала с провалившимися общественными слушаниями по дендросаду, результат которых пришлось отменить.

А предыдущий первый заместитель регионального министра Александр Матненко ушел с должности после перевода на Сахалин.