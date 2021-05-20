АО «Омск РТС» начинает приёмку тепловых энергоустановок потребителей для подготовки к отопительному сезону

С 20 мая 2021 года управляющие компании, ТСЖ и администрации социальных объектов могут подать заявку на вызов инженера АО «Омск РТС» и предъявление тепловых энергоустановок (ТЭУ).

Порядок и требования приемки ТЭУ в межотопительный период 2021 года разъяснены сотрудниками компании на семинарах в администрациях округов г. Омска. Алгоритм мероприятий подготовки к отопительному периоду оформлен с учётом действий администраций местных органов власти.

Каждый балансодержатель или обслуживающая организация многоквартирного дома и здания должны провести мероприятия по подготовке к зиме согласно требованиям законодательства. После их выполнения представитель АО «Омск РТС» проводит проверку готовности объекта к отопительному сезону, выписывает акт проверки тепловых энергоустановок и систем теплопотребления с указанием замечаний. Если замечания отсутствуют – потребитель получает справку о проведённых мероприятиях по подготовке к отопительному периоду. После этого необходимо получить акт проверки готовности и паспорт готовности к отопительному периоду, который выдаётся комиссией по подготовке к отопительному периоду в Администрации округа города Омска. Перед началом отопительного сезона потребителю нужно обратиться в АО «Омск РТС» для получения наряда на включение.

Контактные данные ответственных лиц для подачи заявки на вызов инженера АО «Омск РТС» и по вопросам предъявления тепловых энергоустановок (ТЭУ):

Абонентский отдел №2

Начальник абонентского отдела Павлова Елена Юрьевна, тел.: 944-797, почта: pavlova_ey@omskrts.ru

Ведущий инженер Тимофеева Анна Васильевна, тел.: 944-736, почта: timofeeva_av@omskrts.ru

Инженер 1 категории Лыкова Татьяна Геннадьевна, тел.: 944-664, почта: lykova_tg@omskrts.ru

Инженер 1 категории Кретова Ксения Владимировна, тел.: 944-664, почта: kretova_kv@omskrts.ru

Абонентский отдел №3

Начальник абонентского отдела Нурпейсова Махабат Хаиргельдыевна, тел.: 944-767, почта: nurpeysova_mk@omskrts.ru

Ведущий инженер Непомнящева Ирина Олеговна, тел.: 944-749, почта: nepomnyascheva_io@omskrts.ru

Абонентский отдел №5

Начальник абонентского отдела Ильин Максим Владиславович, тел.: 945-236, почта: ilin_mv@omskrts.ru

Ведущий инженер Арсакаева Ирина Вячеславовна, тел.: 945-237, почта: arsakaeva_iv@omskrts.ru

Ведущий инженер Латышева Кристина Сергеевна, тел.: 945-243, почта: latysheva_ks@omskrts.ru

Абонентский отдел №6

Начальник абонентского отдела Мочалов Александр Владимирович, тел.: 945-204 эл.почта: Mochalov_AV@omskrts.ru

Ведущий инженер Сахарова Яна Витальевна, тел.: 945-218, почта: Sakharova_yv@omskrts.ru

Ведущий инженер Привезенцева Елена Борисовна, тел.: 945-224, почта: Privezentseva_eb@omskrts.ru

Инженер 1 категории Шумавцова Татьяна Николаевна, тел.: 945-217, почта: Shumavtsova_tn@omskrts.ru