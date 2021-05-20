Началось проектирование восьми новых газопроводов в Омской области

Подрядная организация приступила к проектированию восьми межпоселковых газопроводов и газопровода-связки в Омской области. Проектные работы проводятся по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. Общая протяжённость газопроводов составит 149,3 км.

Проектно-изыскательские работы ведутся по объектам газоснабжения в г. Омске и пяти районах Омской области – Кормиловском, Омском, Оконешниковском, Москаленском, Шербакульском. Межпоселковые газопроводы и газопровод-связка создадут в перспективе условия для газификации 9 606 домовладений и 32 котельных в 22 населённых пунктах Омской области.

- По объектам в г. Омске и Кормиловском районе проектные работы завершатся в 2021 году, по объектам в других четырёх районах – в 2022 году, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.