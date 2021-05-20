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Общество20 мая 2021 5:30

Омичи смогут улететь из Омска в Баку по цене билетов на Мальдивы

Планируют, что рейсы будут летать трижды в неделю
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омску уже одобрили международные перелеты, но осуществлять их можно только с 25 мая. Пока омичи только планируют, куда отправиться. В расписании аэропорта могут появиться рейсы в Турция, Грецию и Вьетнам.

Также можно будет улететь и в Баку. Но добраться до курортов Азербайджана будет стоить не дешево, самый бюджетный вариант обойдется примерно в 30 тысяч в одну сторону. Взять с собой можно только ручную кладь и 10 килограмм багажа. Другие билеты будут стоить дороже. По цене это сапостовимо со стоимостью билетов на Мальдивы, куда придётся лететь с пересадкой в другом городе. Пока рейсов в расписании нет, но их одобрили компании "Уральские авиалинии" 3 раза в неделю.