В Омске начинается суд над мужчиной, зверски убившим любовника своей жены

Омич рассказал, что убил любовника жены, не справившись с ревностью.

В Омском облсуде рассмотрят уголовное дело об убийстве на почве ревности. 36-летнено фигуранта обвиняют по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Все произошло прошлым летом на почве ревности.

Напомним, с чего все начиналось. Григорий Зимин уговорил ушедшую от него жену начать все с чистого листа ради ребенка. Но даже после того, как пара воссоединилась, супруга продолжила изменять. Зимин не смог этим смириться.

Как выяснилось, погибший был рэпером. Читайте на WWW.OMSK.KP.RU: https://www.omsk.kp.ru/daily/27144/4238093/

Ночью он приехал к дому соперника в Ленинском округе. Перед этим ревнивец сильно напился, а с собой прихватил два ножа (изначально сообщалось о ноже и топоре). Подкараулив выходившего рано утром на работу соперника, обвиняемый накинулся на него. Он жестоко расправился над своей жертвой, снял на видео его последние минуты и выслал этот ролик изменнице.

На время следствия ревнивца поместили в изолятор.

От криков проснулись соседи, они успели только вызвать полицейских, но убийца скрылся до приезда силовиков. В этот же день его удалось задержать в дачном поселке на выезде из Омска. На время расследования его поместили в СИЗО. Сейчас следствие завершено дело передано в суд, сообщает пресс-служба Омского областного суда.