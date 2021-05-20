В Омске еще у двух автобусов изменят маршруты

Еще два омских автобусных маршрута изменят график движения. Фото: vk.com

Об очередных изменениях в движении муниципального транспорта сообщили в администрации. Сразу два автобусных маршрута продлят. Речь об автобусах №61 (Пос. Солнечный - Ул. Гашека) и №69 (ул. Стрельникова - Железнодорожный вокзал). Первый продлят до поселка Светлый для удобства пассажиров, а №69 будет ходить до ПО "Иртыш".

Изначально в департаменте транспорта на такие меры пошли после планов ряда частных перевозчиков повысить стоимость проезда до 30 рублей. Однако через 2 дня предприниматели после переговоров с администрацией отказались поднимать цену за билет.