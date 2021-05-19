РОСДОРНИИ разработало конструктивно-технологические решения по строительству Северного обхода

Согласно выводам ФАУ «РОСДОРНИИ» по Северному обходу Омска, при строительстве дороги для отсыпки земляного полотна в составе несущих слоёв основания дорожной одежды могут применяться золошлаковые смеси местных ТЭЦ. Планируемый объём использования отходов угольных теплостанций – 7,6 млн тонн. Данные положения были озвучены на рабочем совещании, прошедшем 17 мая 2021 года под председательством генерального директора института Станислава Набоко. Техническое заключение представили исполняющая обязанности заместителя директора «РОСДОРНИИ» Екатерина Брязгина и заместитель начальника управления проектирования Светлана Ковригина. В совещании приняли участие представители компании «Стройсервис», одного из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства.

Как отметили участники совещания, в России на данный момент имеется необходимая нормативная база для реализации проектов строительства с использованием золошлаковых материалов, однако их количество пока что невелико. Проблема заключается в отсутствии устойчивой мотивации подрядных, проектных и строительных организации , а также в нестабильном качестве самих золошлаковых материалов: фактически отходы производства каждой ТЭЦ требуют индивидуального подхода, что усложняет их применение.

Используя многолетний опыт исследования данной проблематики, «РОСДОРНИИ» готово взять на себя функции органа сертификации золошлаковых отходов конкретных ТЭЦ с целью оценки их физико-механических свойств и разработки рекомендаций по применению. На текущий момент вопрос применения золошлаковых материалов рассмотрен РОСДОРНИИ в рамках комплекса предпроектных работ по Северному обходу города Омска, выполняемых институтом для Управления дорожного хозяйства Омской области.

«Нами были разработаны конструктивно-технологические решения по использованию золошлаковых отходов омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 при возведении земляного полотна и при устройстве несущих слоёв оснований дорожных одежд, разработаны технологические схемы применения этих материалов и транспортно-логистические схемы их подвозки на объект строительства. Предполагаемый суммарный объем использования золошлаков составляет около 5,9 млн кубометров или 7,6 млн тонн. Конкретные технические решения будут предложены в рамках подготовки проектно-сметной документации», – отметила Екатерина Брязгина.

По мнению участников совещания, использование золошлаков при строительстве автодорог является одним из перспективных направлений дорожной деятельности и позволяет решить сразу несколько актуальных вопросов:

- Ускорить процесс рекультивации золоотвалов и нормализовать экологическую обстановку в местах их расположения;

- Подобрать замену используемым в дорожном строительстве местным грунтам (в основном, суглинки), не соответствующим требуемым критериям;

- Сократить объём выборки грунтов для нужд дорожного строительства, в особенности с земель, пригодных для сельскохозяйственного использования и требующих последующей рекультивации.

Материалы на основе золошлаковых отходов могут применяться для возведения земляного полотна автодорог, в составе различных слоёв дорожных одежд, а также для решения целого ряда сопутствующих задач, как при строительстве новых дорог, так и при ремонте существующих. Эта проблема актуальна для многих регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Напомним , Александр Бурков на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность строительства северного обхода Омска. Губернатор подчеркнул , что при строительстве этой дороги будут решаться и вопросы экологии «не только тем, что выводим транспорт из городской черты, мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ». Президент Владимир Путин внимательно ознакомился с представленной проектной документацией