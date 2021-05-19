В Омской области за сутки потеплеет с -3 до +32 градусов

В Омск возвращается жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящие температурные качели приходится переживать жителям Омской области в середине мая. Резко континентальный сибирский климат проявляет себя во всей своей непредсказуемости. После резкого потепления, на регион налетел ураган с градом, ветром и ночными заморозками.

Такая же погода сохранится еще два дня – 20 и 21 мая. А вот на выходные снова вернется жара.

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 22 мая, ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +27…+32. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть южный, юго-западный. Ночью – 4-9 м/с, местами порывами до 12 м/с. Днем – 8-13 м/с.