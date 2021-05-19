«На счастье детям!»: Омский губернатор дал официальный старт строительству садика на Левом Берегу

Садик построят до конца года. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске начали строить детский садик рядом с новым микрорайоном по улице Крупской. Здесь вбили первые сваи в фундамент будущего дошкольного учреждения, которое возводится по нацпроекту «Демография». На строительной площадке побывали губернатора Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Работы ведет подрядчик ООО «Энергостройкомплекс». На возведение выделен 231 миллион рублей. Новый детский садик сможет принять 260 малышей - здесь будет 11 детских площадок. Сдать его планируется до конца этого года.

Губернатор Александр Бурков и мэр Оксана Фадина оставили памятные надписи на свае под фундамент будущего дошкольного учреждения на 260 мест, который возводится в рамках нацпроекта

Новое дошкольное учреждение появится напротив многоквартирного дома по улице Крупской. Контракт на строительно-монтажные работы заключен с подрядчиком . Объект рассчитан на 260 детей и включает в себя 11 детских площадок. Общая площадь двухэтажного здания составит 5 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут расположены группы младшего возраста, медицинский блок (кабинет врача, процедурная), пищеблок, помещения для стирки и административные кабинеты, на втором - группы.

Губернатор Александр Бурков и мэр Оксана Фадина оставили памятные надписи на свае под фундамент будущего дошкольного учреждения на 260 мест. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков вместе с мэром дали официальный старт строительству будущего садика. На одной из свай глава региона написал:

«На счастье детям!»

А Оксана Фадина оставила напутствие: «Расти, Омск!»

Александр Бурков отметил комплексное развитие этого микрорайона на Левом Берегу. Недавно здесь возвели ряд многоэтажек, сделали дорогу-дублер. Теперь у местных жителей выросла потребность в дошкольном учреждении.

- В конце прошлого года мы запустили здесь новую дорогу-дублер, поэтому активизировалось жилищное строительство, растёт потребность в детских садах. Вместе с администрацией города Омска мы приняли решение заложить второй детский сад в этом быстро застраивающемся микрорайоне. И считаем, что национальные проекты и, в первую очередь, нацпроект «Демография» действительно помогут решить поставленную Президентом России задачу - обеспечить местами в детских садах всех ребятишек от 1,5 до 3 лет, - отметил губернатор. - Этот садик будет построен до конца текущего года. Предстоит большая работа. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. На его возведение направлено более 231 млн. рублей. Плюс будут выделены областные средства на оснащение детского сада мебелью и оборудованием.

Добавим, что в прошлом году в регионе открыли 4 детских садиков. В этом году уже столько же новых начали строить.