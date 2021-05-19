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Происшествия19 мая 2021 12:02

В Омске разбили еще один новый троллейбус «Адмирал»

Сначала сообщалось, что его обстреляли. Но эта информация не подтвердилась
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Такие новые троллейбусы ходят по омским дорогам всего несколько месяцев и уже неоднократно попадали в аварии. Фото: transphoto.org

Такие новые троллейбусы ходят по омским дорогам всего несколько месяцев и уже неоднократно попадали в аварии. Фото: transphoto.org

Новым троллейбусам «Адмирал», которые совсем недавно закупили для города, просто катастрофически не везет на омских дорогах. Они уже несколько раз попадали в аварии. Причем однажды – прямо в гараже, когда водитель немного не рассчитал расстояние и въехал в столб.

На днях разбили стекло в еще одном. Как это случилось, сейчас выясняют полицейские. Изначально сообщалось, что транспортное средство обстреляли. Но эта информация не подтвердилась.

- Все произошло еще днем 17 мая с троллейбусом, который ехал по маршруту № 4 в сторону депо, – рассказали «Комсомольской правде в Омске» в пресс-службе областного УМВД. – Когда «Адмирал» проезжал в районе остановки «Госпиталь», кондуктор услышал звук разбивающегося стекла.

Экипаж остановился, чтобы осмотреть транспортное средство, и выяснилось, что разбилось левое заднее стекло. Приехавшие на место полицейские зафиксировали отверстие размером примерно в сантиметр и установили, что оно точно не от пули. Возможно, стекло разбилось из-за отлетевшего от дороги камня, либо кто-то что-то бросил в троллейбус специально.

Все обстоятельства установят во время проверки, которая уже началась.

ЧП