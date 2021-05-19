СМИ: Игроки Авангарда попали в список самых высокоплачиваемых игроков КХЛ

8 игроков омской команды зарабатывают 40 и более миллионов в год.

В Омске Совсем недавно омский "Авангард" стал обладателем кубка Гагарина. К этому команда шла долгих 17 лет. И омичи отметили эту победу без преувеличения с размахом. Теперь клубы готовятся к новому сезону. В СМИ появились данные о заработках хоккеистов, играющих за разные клубы КХЛ. В 95 самых дорогих игроков попали и 8 игроков Авангарда.

Судя по рейтингу "СпортЭкспресс", самым дорогим из игроков "Авангарда" стал Алексей Емелин. По данным СМИ, он получает 60 миллионов в год. За ним идет Корбен Найт с заработком 55 миллионов.

Алексей Береглазов, Шимон Грубец и Денис Зернов получают по 50 миллионов рублей. Чуть меньше платят Сергею Толчинскому 45 миллионов. А Вилле Покка и Максим Чудинов получают по 40 миллионов в год.

Тех хоккеистов, кто получает менее 40 миллионов в рейтинге не учитывали.