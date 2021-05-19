Коронавирусом в Омской области заразились еще 64 человека

Коронавирус начал активнее распространяться в Омске. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздарава коронавирус в Омской области стал распространяться чуть активнее. Сегодня выявили 64 зараженных. 33 из них смогут получить лечение дома, а 31 человек отправились в стационары под постоянное наблюдение врачей. Всего за время пандемии в Омской области ковидом переболели уже 46 769 человек.

Выздоровели сегодня 57 пациентов. За все время справиться с болезнью смогли 39 818 человек.

Скончались сегодня 3 омича. На фоне последних показателей это довольно много. Всего в Омске от ковида скончались 1 419 человек.

В прививочной компании, которая началась в 2021 году, уже успели поучаствовать 189 393 омича.