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Общество19 мая 2021 9:59

Большинство частных омских перевозчиков передумали повышать стоимость проезда до 30 рублей

Из 31 изначально написавших заявления в дептранспорта остались только четыре самых упорных
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Стоимость проезда в большинстве омских маршруток подняли с 15 мая.

Стоимость проезда в большинстве омских маршруток подняли с 15 мая.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После шумихи, которая началась в СМИ, и жесткой реакции властей большая часть омских перевозчиков передумала повышать стоимость проезда к маршрутках до 30 рублей. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» сообщил и.о. директора дептранспорта Вадим Кормилец.

- Ситуация принципиально изменилась, и в достаточно лучшую сторону для пассажиров, – отметил Вадим Кормилец. – По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня, у нас осталось 4 перевозчика, которые работают по 7 маршрутам, которые остались на своих прежних позициях и где стоимость проезда составляет 30 рублей без предоставления льгот.

Напомним, о демарше перевозчиков, работающих по нерегулируемым маршрутам и имеющих право самостоятельно устанавливать цену поездок, стало известно на прошлой неделе. В адрес МП «Пассажирсервис» и департамента транспорта посыпались заявления от транспортных компаний, где говорилось об изменении правил. В частности, предприниматели информировали, что в их маршрутках отменяются все льготы, а поездка для пассажира обойдется в 30 рублей.

После этой ситуации стало ясно: важно срочно предпринять меры, чтобы город не оказался в зависимости от частников. Для этого уже сейчас продлили два маршрута, которые будут охватывать районы, где раньше не было муниципального транспорта. Кроме того, до осени обещают запустить еще и несколько коротких маршрутов, которые создадут альтернативу нерегулируемым маршрутам. А в следующем году планируется перевести, наконец, все транспортные компании на работу по регулируемым тарифам. Впрочем, этот план озвучивается последние несколько лет, но до сих пор реализовать его не удалось.

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