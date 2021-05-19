Россельхозбанк: тренд на «зеленую» экономику стимулирует инвесторов покупать серебро и платину

Российские розничные инвесторы в качестве защитного капитала предпочитают покупать серебро: низкая точка входа, растущая цена и снижение ставки по вкладам делает металл привлекательным для долгосрочного инвестирования. При этом потенциалом обладает и платина, спрос на которую, вместе с серебром, будет расти из-за актуального в последнее время тренда на зелёную экономику.

Россельхозбанк проанализировал предпочтения клиентов по открытию банковских счетов в драгоценных металлах, а также покупке и продаже металлов в мобильном банке с момента запуска услуги: с октября 2020 года по февраль 2021 года.

Самым популярным металлом стало серебро, средняя сумма покупки которого составила 20 тыс. рублей. Всего за полгода работы в мобильном банке Россельхозбанка сумма операций клиентов по купле и продаже металлов на январь 2021 составила 265 393 тыс. рублей, число открытых счетов – 6 тыс. Большее число обезличенных металлических счетов было открыто в ноябре 2020 года – 1,6 тыс. счетов.

Самым активным месяцем стал январь 2021 г.: сумма операций клиентов банка по купле и продаже металлов в январе 2021 г. с использованием мобильного банка составила 89 млн. рублей: 61% от суммы всех операций физических лиц с банковскими счетами в драгоценных металлах.

«Тема инвестиций в драгметаллы традиционно интересна в период кризиса: в такие моменты инвесторы ищут «тихую гавань» вечных ценностей для сохранения своих капиталов. Кроме того, в периоды экономического спада регуляторы ведущих стран мира, как правило, начинают снижать ставки, а также вводить финансовые стимулы для возобновления экономического роста, причем это чаще всего включение печатного станка. Кризис 2020 года не стал исключением: с марта 2020 года цены на все драгметаллы ринулись вверх, когда страны начали закрывать границы и уходить на карантин одна за одной, − отмечает Исполнительный директорДепартамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Сергей Щавелев.

Самым популярным стало серебро: объем сделок с металлом составил 56% от всех операций в мобильном банке, средняя сумма покупки серебра – 20 тыс. рублей.

На втором месте по сделкам в мобильном банке – золото (38% от всех операций), средняя сумма покупки – 78 тыс. руб. Объемы продаж продажи платины составили 3,24%, средняя сумма покупки – 27 тыс. руб., продажи палладия составили 2,32%, средняя сумма покупки – 51 тыс. руб.

Как отмечают в Россельхозбанке, рост числа открытых банковских счетов в драгоценных металлах в конце 2020 года и начале 2021 года объясняется интересом со стороны населения к альтернативным вкладам финансовым инвестиционным продуктам. Возможность вложить деньги, не посещая отделение, − это также дополнительный стимул. В целом на фоне роста интереса к инвестированию популярность драгоценных металлов у физических лиц остается стабильной.

Востребованность серебра эксперты Россельхозбанка в первую очередь объясняют низкой точкой входа по сравнению с другими металлами, − порядка 67 рублей за грамм (стоимость платины начинается от 3110 руб. за грамм, золота – от 4250 руб. за грамм, палладия – от 6070 руб. за грамм). Вторым фактором роста спроса на серебро эксперты называют тренд на «зеленую» экономику.

«Инвестиции в палладий и платину пока остаются не такими популярными из-за того, что недостаточно понятны населению как инвестиционный инструмент, а также из-за высокой стоимости. В целом спрос на серебро и платину может продолжить рост, так как именно эти металлы, помимо классического защитного актива наряду с золотом, еще используются в зеленой энергетике: серебро – со стороны производителей электроники и солнечных панелей, платина – для топливных элементов и производства водорода посредством электролиза воды. С учетом этого мирового тренда,промышленный спрос на платину и серебро будет только увеличиваться. Данные металлы будут актуальны и после восстановления экономики, но только если инвесторы готовы мыслить стратегически, ведь переход на зеленую энергетику – дело ближайших 20-30 лет», − отмечает Сергей Щавелев.

АО «Россельхобанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015г (бессрочная).

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