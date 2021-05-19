Как платить за газ экономично

Почему некоторым абонентам, которые каждый месяц платят за газ, все равно приходят квитанции с долгом?

Это может произойти в случае, если показания счетчика газа переданы не вовремя. Абонент должен передавать показания прибора учета газа до 20 числа текущего месяца (п. 3.8 Договора о газоснабжении). Если не сделать это вовремя, квитанция будет сформирована с учетом среднемесячных начислений (согласно п. 31 Постановления Правительства № 549 от 21.07.2008). Поэтому в квитанциях и отображается задолженность.

Почему при несвоевременной поверке счетчика газовики выставляют абоненту долг?

К учету принимаются показания поверенного или нового счетчика газа. Особенность любого счетчика в том, что исправность его работы завод-изготовитель гарантирует лишь на определенный срок - межповерочный интервал. Он может варьировать от 5 до 12 лет в зависимости от вида счетчика и указывается в паспорте прибора. Когда межповерочный интервал заканчивается, счетчик нужно поверить или заменить на новый. Если этого не происходит, начисление производится по нормативу. Причем поставщик газа, основываясь на практическом опыте, рекомендует менять счетчик, а не проводить его поверку, поскольку часто поверенные счетчики через непродолжительное время выходят из строя. В любом случае выбор - поверять или заменить на новый - остается за абонентом. Для поверки надо обратиться в организацию, с которой заключен договор на техобслуживание газового оборудования (снятие и последующая установка счетчика), затем направить его в Государственный центр стандартизации и метрологии Омской области (ул. 24 я Северная д.117 а). После поверки и установки счетчика на место обратиться к поставщику газа или специализированную организацию для его опломбировки.

При наличии какой задолженности могут ограничить подачу газа?

По закону газоснабжающая организация имеет право за 2 и более месяцев неплатежей ограничить поставку газа. При этом газ, используемый только для пищеприготовления, ограничивают должникам в течение всего года. А тем неплательщикам, кто использует газ для отопления, ограничение подачи газа производят в период между отопительными сезонами. Отопительный сезон 2020-2021 годов завершился 4 мая 2021 года и поставщик газа «Газпром межрегионгаз Омск» начал с 12 мая кампанию по отключению абонентов должников от газоснабжения. Предварительно должникам направляют уведомления об отключении и его причинах. Если долг не будет погашен в течение 20 дней после направления уведомления, то подача газа будет ограничена. Для возобновления подачи газа нужно не только оплатить долг, но и работу специализированной организации по отключению и последующему подключению к газовой сети - порядка 5500 рублей.

Куда обращаться за получением компенсаций по оплате газа?

Категории граждан, имеющие право на меры соцподдержки, а также льготы, могут обратиться за компенсацией в многофункциональные центры. При этом важно помнить, что оплатить услуги газоснабжения необходимо в полном объеме и своевременно. На основании оплаченных квитанций будут предоставлены положенные законом компенсации.

Новый режим работы участков

С 1 апреля 2021 территориальные участки поставщика газа перешли на новый режим работы.

В области:

Пн.-чт.: 9.00-18.00;

Пт.: 9.00-16.45;

перерыв 13.00-14.00.

Выходные дни: сб. и вс.

Каждая третья суббота месяца - рабочая: 9.00-8.00, перерыв 13.00-14.00.

В Омске:

Пн.-ср.: 9.00-18.00;

Чт: 11.00-20.00;

Пт: 9.00-16.45.

Без перерыва.

Выходные дни: сб. и вс.

Каждая третья суббота месяца - рабочая: 9.00-18.00, без перерыва.

Адреса и телефоны участков не изменились. Прием происходит по предварительной записи по единому номеру телефона (3812) 70-48-70 или на сайте поставщика газа.

На заметку

Передавать достоверные показания счётчика газа следует до 20 числа текущего месяца, а платить за газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.