Внезапно посреди дороги на Московке в Омске появился киоск

Возможно, те, кому приходится постоянно проводить время в пробках на Московке, оценили бы идею установки точки горячего питания. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром по дороге на работу многие жители Московки увидели необычное нововведение: киоск прямо посреди дороги. Ларек появился неожиданно и перекрыл для движения обе полосы в одну сторону.

- Поставили светофор? Не хочешь стоять голодный в пробке на Московке? Решение есть! - в шутку отозвались об увиденном авторы фото в соцсетях.

Судя по всему, киоск случайно упал с грузовика при перевозке. Можно предположить, что водитель выезжал на дорогу и на повороте груз выпал из кузова, перекрыв проезд всем автомобилям. Повезло, что в это время рядом не проезжало других автомобилей и ларек никого не задел.