В Омской области прошел град, размером с яйцо

Погода в Омске в последнее время очень непредсказуема: то поднимается сильный ветер, то идет сильный ливень с грозой, то снова выглядывает солнце. Для многих горожан ураган пока не принес больших проблем, а вот для жителей поселка Красноярка Омского района стал настоящей катастрофой. Там прошел град, размером практически с яйцо.

Небо потемнело и погода резко ухудшилась, а потом по крышам забарабанили крупные градины. Шум стоял такой, что с трудом можно было расслышать друг друга.

- Никогда такого не было. Не повезло сейчас тем, у кого нет гаража, без вмятин точно не обойдется, - заключила местная жительница, снявшая аномально большой град на камеру. От таких осадков точно пострадают не только машины, но и растения, если кто-то из дачников уже успел их высадить.