Сотрудники АО «Омск РТС» повышают квалификацию

Сотрудники АО «Омск РТС» проходят профессиональную переподготовку по направлению «Промышленная теплоэнергетика» в технических вузах города. Первая группа из шести человек в апреле закончила обучение в ОмГУПС. В настоящее время переподготовку продолжает ещё одна группа в ОмГТУ. Здесь восемь сотрудников уже готовятся к защите итоговых аттестационных работ. Все выпускные проекты в дальнейшем получат практическое применение в компании.

АО «Омск РТС» на регулярной основе осуществляет проекты по повышению квалификации и профессиональному росту персонала, ориентируясь на современные тенденции. Обучение проводится полностью за счёт средств компании. Подать заявку на прохождение переподготовки могут все категории сотрудников. Получение дополнительных компетенций позволят специалисту выйти на другой уровень выполнения профессиональных обязанностей и реализовать себя в новых сферах. От квалифицированности персонала АО «Омск РТС» напрямую зависит комфорт потребителей – жителей города Омска.