После урагана в омской многоэтажке обвалилась часть балкона

После урагана омичи практически потеряли балкон. Фото: ВКонтакте

Вчера ближе к вечеру в Омске резко испортилась погода. По городу прошел сильный ветер, который поднял пылевую бурю. Люди не могли удержаться на ногах, порывами ветра ломало деревья и даже вырывало окна. Вот и жители дома на улице Герцена ощутили на себе последствия бури.

На одном из балконов во время урагана обрушилась кирпичная кладка. Большая дыра в стене на балконе образовалась для хозяев совершенно неожиданно. Повезло, что на улице никого не было и падающие кирпичи не стали причиной трагедии. Сразу под этим балконом находится вход в продуктовый магазин, которым часто пользуются местные жители.

Прямо под обвалившимся балконом вход в продуктовый магазин. Фото: ВКонтакте

В комментариях под видео омичи все же склоняются к мнению, что не ураган в этом виноват, а строители, то ли пожалевшие цемента, то ли неправильно выполнившие кладку. Сам дом сдали еще в 2006 году. Он простоял почти 15 лет и пока у жильцов проблем не возникало.