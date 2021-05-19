В Яндекс-Такси признали, что подняли цены на поездки в Омске

Расценки на такси в Омске сильно выросли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время омичи все чаще жалуются на подорожание услуг такси. Причем касается это практические всех доступных сервисов. Соцсети завалены скриншотами заказов, которые по мнению сибиряков, стоят нереальных денег. Например, от улицы 12 декабря до 33-й Северной Яндекс-Такси предлагал доехать за 730 рублей. А журналистка "Комсомолки" ради эксперимента попыталась вызвать машину через этот же сервис с работы домой. Расстояние от Транспортной академии до дворов за ТЦ "Каскад" около километра. За этот путь в конце рабочего дня сервис запросил 305 рублей.

Некоторые таксисты в разговоре с "Комсомолкой" отметили, что при заказе машины в сервисе Яндекс-Такси в начале мая подорожала стоимость подачи.

- Раньше это обходилось в 49 рублей, теперь подача стоит минимум 75 рублей. Но и для таксистов агрегатор увеличил процент, который он забирает себе, - рассказал нам омский таксист, пожелавший не называть свое имя.

Столько стоит поездка от Транспортной Академии до "Каскада" в час пик.

За комментарием мы обратились в Яндекс-Такси. Там все-таки признали, что недавно подняли цены на свои услуги в Омске.

- В некоторых городах, в том числе в Омске, мы повысили тарифы. Такие изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. Также стоит отметить, что финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации, - пояснили сайту "Комсомольская правда в Омске" в пресс-службе Яндекс-Такси.