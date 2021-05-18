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Общество18 мая 2021 17:57

«Работают люди в касках, с оружием и овчарка»: Неизвестные сообщили о бомбе в омской гимназии № 147

По предварительным данным, информация о минировании оказалась ложной
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Такая картина возле гимназии обеспокоила горожан. Фото: «Инцидент Омск»

Такая картина возле гимназии обеспокоила горожан. Фото: «Инцидент Омск»

В соцсетях появилась информация о минировпнии гимназии № 147, расположенной в районе Привокзального поселка. Также в комментариях пишут о людях в форме, проверяющих еще одно учебное заведение.

- В 19.45 у 85-й гимназии несколько автомобилей Росгваридии, сотрудники Росгвардии находится на территории и вокруг нее в касках и с оружием, – рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Омск». – Также были люди в камуфляже (тоже сотрудники, видимо) и овчарка.

Источники в силовых структурах подтвердили «Комсомолке» информацию о сообщениях от «террористов». Однако отметили, что все они ложные.

Возможно, кому-то просто очень не хочется писать контрольную по математике.