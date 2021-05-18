На ближайшие часы в Омске объявлено штормовое предупреждение

Такую картину сейчас видят омичи из своих окон. Фото: «Инцидент Омск»

Омичей предупреждают о резком ухудшении погоды. Местные жители уже стали свидетелями настоящей пылевой бури, и, судя по прогнозу, синоптиков ситуация будет только ухудшаться.

- По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 18 мая местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами до 26 м/с, дождь, гроза и град, – предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС.

- Сильный ветер принесет резкое изменение погоды. Завтра, 19 мая в регионе ожидается серьезное похолодание, в ночные часы температура воздуха опустится до минусовых параметров, что вызовет заморозки на почве. В связи с этим в городе не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, – уточняет пресс-служба омской мэрии.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает соблюдать следующие простые правила:

1. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте под ними автомобили.

2. При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра.

3. Уберите вещи с крыш, балконов, лоджий и подоконников, которые при падении могут нанести травмы людям.

4. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы.

5. При грозе не стоит забывать, что молнии могут быть причиной пожаров и даже гибели людей.

6. Если гроза застала вас в доме, то закройте окна, двери и дымоходы. Не растапливайте печь или камин. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, отключите в доме все бытовые электроприборы.

7. Если раскаты грома, сильный дождь застали вас на улице, то постарайтесь переждать непогоду в любом здании: магазине, холле кинотеатра. Нельзя прятаться от грозы под отдельно стоящим деревом. Также во время грозы нельзя разговаривать по мобильному телефону. В случае, когда гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. Многие ошибочно считают, что опасно пережидать грозу, сидя в автомобиле. На самом деле машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в машине, закрываем все окна и ждем, пока ненастье минует. Однако не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.