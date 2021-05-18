Лидер омских «Коммунистов России» Казанин рассказал о программе партии

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Новый руководитель омского регионального отделения партии «Коммунисты России», телеведущий Владимир Казанин сегодня, 18 мая, провел в Доме журналистов пресс-конференцию, на которой рассказал о предвыборной программе партии. Действующий депутат горсовета сообщил, что партия намерена пройти на выборах в областное Заксобрание. Правда, пока «Коммунисты России» не определились, сколько человек будут выдвигать в депутаты. Сейчас в омском отделении партии 12 членов.

По словам Казанина, в областном парламенте нужны свежие лица, люди устали от четырех партий и будут голосовать за новые. «Коммунисты России», как он отметил, отличаются конкретными делами, за каждой проблемой закрепляется партиец. В частности, он как ведущий передачи «Управдом» на «12 канале» разбирается в жалобах омичей в сфере ЖКХ.

Глава омских коммунистов считает, что проблемы людей никто не хочет решать: депутаты Госдумы как инопланетяне, редко бывают в регионе; в ЗС аморфное состояние, большинство парламентариев молчат; в ГС тоже работают единицы.

Из последних реальных дел «Коммунистов России» Владимир Казанин вспомнил уборку на заброшенных могилах ветеранов Великой Отечественной войны, очистку дачного участка для пенсионерок с инвалидностью и привлечение внимания к нелегальной свалке около ТЭЦ № 5, где произошел пожар в начале мая.

В апреле прошел всероссийский съезд партии, на котором была принята предвыборная программа. Первый пункт связан с развитием профсоюзного движения.

«Нам нужны не Навальные, а профсоюзы, которые будут бороться за права трудящихся. Нужно развивать профсоюзное движение, направлять на повышение зарплат, уровня жизни работников. Профсоюзов нет, они убиты», – заявил Казанин.

Второй пункт программы подразумевает возвращение якорных компаний-налогоплательщиков в Омскую область.

«Мне очень понравилось выступление нашего губернатор Александра Леонидовича Буркова на встрече с депутатами Госдумы во время пандемии. Он подчеркнул, что у нас идет отток населения с приграничной территории. Это геополитическая проблема, чтобы люди не уезжали, должна быть зарплата, экология. И он как раз поднял вопрос о том, что якорные налогоплательщики должны платить здесь. И на встрече с президентом тоже говорил об этой проблеме», – подчеркнул глава омской партии.

По мнению Владимира Казанина, необходимо вернуться к обсуждению темы переноса столицы в центр России, о которой не раз говорили. Это позволит равномерно развивать регионы, считает он.

В программе «Коммунистов России» также отражены проблемы экологии. Как и другие партии и областной кабмин, они предлагают передать регионам полномочия проверять федеральные предприятия.

Есть у коммунистов поправки и в закон о защите животных. Партия предлагает ограничить число животных в семьях, наказывать тех, кто выбрасывает зверей, а также отменить возврат собак в городскую среду из приютов.

Кроме того, среди предложений партии: ввести электронную ответственность чиновников, принять кредитную амнистию для населения, принять новые решения по газификации, развитию ЖКХ и сельского хозяйства и создать медцентры.

Члены омского отделения «Коммунистов России» готовы принимать обращения жителей в соцсетях. Как отметил Владимир Казанин, партия идет в ногу со временем и коллеги уже создали страницы в «ВК» и «Одноклассниках».