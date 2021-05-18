В Омске горят камыши и болота недалеко от железнодорожных путей

В Омске снова горят поля с сухой травой. Фото: ВКонтакте

Пожары, которые окутали Омскую область, стоило только растаять снегу и немного потеплеть никак не успокаиваются. Активно горят леса и поля, вспыхивает сухая трава не только в районах, но и в городе. Некоторое время назад уже горели камыши на Левом берегу напротив автовокзала. Тогда огонь быстро распространился по полю и полыхал почти целый день.

Похожая ситуация происходит сейчас и в Ленинском округе. Больше всего дым от горящих камышей и болот ощущают жители улицы Кирпичный 7-й поселок. Там трава подходит практически вплотную к жилым домам. Местные жители и сообщили в возгорании, даже записали видео.

Видно, что пламя точно успело разгореться, потому что из-за поднимающегося дыма не видно неба. На месте уже находятся несколько машин МЧС.