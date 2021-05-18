Жительница Омской области зарезала сына-хама

Семейная трагедия разыгралась на кухне одного из домов Исилькуля. 56-летняя местная жительница пыталась научить жизни своего великовозрастного сына. Но пьяный 38-летний пьяный мужчина не внял советам родственницы и обматерил ее.

Мать решила проучить сквернослова и ударила его ножом в бок. После такого воспитания сын скончался на месте.

В отношении несдержанной родительницы возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Сторона обвинения обратилась с предложением отправить ее в СИЗО на время следствия.

- С учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемой, суд ходатайство следователя удовлетворил, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, – сообщили в Исилькульском городском суде.