Сумку омской пенсионерки украли два раза подряд

Сумку омички дважды украли за один день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратила 72-летняя омичка с заявлением о краже сумки. Она рассказала, что оставила ее у столика в кафе и пошла расплатиться за заказ, а когда вернулась, поняла, что сумки нет. Ущерб она оценила в 10 000 рублей.

Похититель попал на камеры видеонаблюдения. Им оказался новосибирец с тростью. Его полицейские задержали на автовокзале. В Омске мужчина был проездом и в полиции отрицать вину не стал.

- Шел в туалет, увидел, что сумка стоит, ну вот и взял. Глупый был, исправлюсь, - сказал он в полиции. Воришка вынул из кошелька только 1000 рублей, а сумку со всем содержимым оставил на остановке. Но не успело пройти и нескольких минут, как в ТОК зашел неизвестный и забрал сумку. Как уточнили в полиции второго вора и сумку сейчас разыскивают, а на первого завели дело по стать "Кража".