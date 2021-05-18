Омские пенсионеры обратились в Минобороны с просьбой сохранить здание госпиталя, где лечился Достоевский

Региональное отделение Партии пенсионеров в Омской области обратилось в Министерство обороны РФ и министерство культуры области с просьбой оказать содействие сохранению здания летних арестантских палат 1823 года постройки, расположенных на территории военного госпиталя. Здание связано с именем писателя Федора Михайловича Достоевского, 200-летие которого в этом году отмечают в России. Краеведы уверены, что писатель бывал в этом здании. Помимо этого, постройка является уникальным памятником деревянного зодчества благодаря галерее с колоннадой тосканского ордера.

Здание летних арестантских палат.

– Сохранение истории способствует укреплению государства, – говорит руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области Иосиф Дроботенко. – Поэтому мы считаем необходимым принять участие в судьбе исторических зданий на территории Омского военного госпиталя и содействовать конструктивному диалогу между властью и общественными организациями. Восстановление памятника могло бы стать прекрасным событием к юбилею Достоевского не только для Омска, но и для всей страны, а летние арестантские палаты станут одной из визитных карточек нашего города».

Напомним, в прошлом году члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также еще несколько общественных организаций обратились в Министерство обороны РФ с просьбой о «хотя бы частичной музеефикации» здания летних палат. Однако ведомство в просьбе отказало, мотивируя это тем, что здание используется госпиталем: «Использование данных зданий в качестве музеев не представляется возможным, ввиду использования их в интересах Минобороны России», – говорится в ответе минобороны.

– Мы не претендуем, чтобы нам это здание отдали, – мы хотим его восстановить, – говорит заместитель председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов. – Там нужно прежде всего отремонтировать кровлю. И мы готовы это сделать. В одной из комнат можно было бы создать экспозицию, обстановку арестантской палаты, в которой находился на лечении Достоевский и где он писал свою «Сибирскую тетрадь» (Легла в основу «Записок из Метрового дома»). Можно сделать окно со стороны улицы Гусарова, чтобы прохожие видели обстановку палаты, почувствовали атмосферу. Можно было бы договориться с госпиталем о каком-то режиме посещения, выгородить эту территорию.

Колонны с обратной стороны здания летних арестантских палат.

В обществе охраны памятников замечают, что в свое время Омский военный госпиталь открыл для посещения Скорбященскую церковь, которая также расположена на его территории. Почему бы не сделать то же самое и с летними арестантскими палатами, которые все равно никак не используются.

Эксплуатировать здание в данный момент не представляется возможным, поскольку фактически оно стоит без крыши и через несколько лет под воздействием осадков может и вовсе исчезнуть. Члены Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры готовы и хотят взять на себя работы по восстановлению, в том числе финансовую часть.

– Партией пенсионеров в адрес Министерства обороны РФ направлено обращение с просьбой предоставить доступ краеведам для проведения работ. Со стороны министерства культуры Омской области требуется содействие в части включения здания летних арестантских палат в перечень выявленных объектов культурного наследия, как это было сделано в отношении двух объектов на территории военного госпиталя – аптеки с лабораторией и зимнего больничного корпуса, – пояснил руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области Иосиф Дроботенко