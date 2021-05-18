Омичка оставила грудного ребенка на всю ночь у пьяной подруги

В полицию обратился житель Кировского округа с заявлением о том, что в его квартире находится чужой младенец.

Полицейский немедленно выехали на место, где действительно нашли ребенка, который постоянно плакал и нуждался в помощи. Малыша отправили в больницу, где за его здоровьем наблюдают специалисты, а с хозяйкой квартиры провели беседу. Оказалось, что это жена заявителя. Она объяснила, что за ребенком попросила присмотреть соседка, которая несколько дней назад приехала из Оконешниковского района для обследования малыша.

Позже нашли и саму мать. На допросе она утверждала, что отошла всего на полчаса.

- Я увидела их на лавочке перед подъездом и оставила ребенка, чтобы сходить в магазин. А соседка уже его забрала и в полицию позвонила, - утверждала 28-летняя мать. Когда ее спросили, почему от нее так сильно пахнет алкоголем, она ответила, что пила вчера.

Соседка, которая согласилась присмотреть за ребенком наоборот уверяет, что мать сама попросила присмотреть за малышом, потому что ей нужно было отдохнуть.

- В, пожалуйста, не лишайте ее родительских прав. она очень хороший человечек, просто нужно было немного отдохнуть, - дала характеристику своей приятельнице 46-летняя омичка.

Как отметили в пресс-службе полиции, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение. Но семью безработной сельчанки уже поставили на учет в МВД по Оконешниковскому району.