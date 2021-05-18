За сутки коронавирусом заразились 55 омичей

Омичи продолжают заражаться и умирать от ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируся пока не утихает, несмотря на все послабления в ограничительных мерах. По последним данным омского минздрава за сутки ковидом заразились 55 омичей. За все время пандемии в регионе насчитали уже 46 705 заболевших.

Выздоровели сегодня 53 человека. Справиться с новой болезнью удалось уже 39 761 человеку.

Но, к сожалению, люди продолжают умирать. Сегодня медики зафиксировали 1 летальный случай. А с начала наблюдений болезнь унесла уже 1 416 жизней.

В прививочной компании, которая активно начала действовать в 2021 году, уже успели стать 187 001 человек. Полностью привитыми от ковида являются сейчас уже 144 369 человек. В Омске прививают в основном вакциной "Спутник-V", которая является двухфазной.