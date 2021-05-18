Сегодня в Омске прогнозируют заморозки

Минусовую температуру обещают на почве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти неделю омичей радует теплая погода. Уже три дня в городе днем температура держится около +30 градусов. Но синоптики предупреждают о резком похолодании.

Уже сегодня днем прогнозируют дождь, а ночью температура может упасть до минусовых значений. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует, что температура на почве может опуститься до -3 градусов. Дачников и садоводов, которые уже успели высадить на своих участках рассаду, предупреждают об опасном явлении и советуют укрыть растения.

Температура воздуха сегодня ночью ожидается около +10 градусов. Но огорчаться не стоит, уже в выходные вернется жаркая погода.