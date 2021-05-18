После страшного пожара на севере Омской области, где сгорела почти вся деревня, возбудили уголовное дело

ЧП случилось из-за короткого замыкания. СУ СК России по Омской области

После ЧП, случившегося в деревне Максим Горький на севере Омской области, возбудили уголовное дело о халатности.

- Следователи провели осмотр места происшествия и подстанции, допрашиваются свидетели, назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, проводятся следственные действия, направленные на установление суммы причиненного ущерба, а также виновных лиц, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия также будет выяснено, какие предупредительные меры безопасности принимались администрацией сельского поселения во избежание пожаров. Расследование продолжается.

По предварительным данным, страшный пожар, из-за которого сгорели четыре дома из шести существующих в этой деревне, начался 15 мая около 13 часов. Огонь едва не перекинулся на пятый дом, но последний отстояли.

Сначала загорелась сухая трава из-за короткого замыкания на трансформаторной электроподстанции, затем огонь перекинулся на жилые дома и постройки. Одна местная жительница пострадала, получив ожоги, она госпитализирована. Также в пламени погибли домашние животные, уничтожены хозпостройки и техника.

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