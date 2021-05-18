В Омской области утонул ученик лицея, пытавшийся переплыть пруд

Трагедия случилась в этом месте. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Трагедия случилась в Кормиловке в понедельник 17 мая. 16-летний учащийся местного лицея и четверо его друзей пошли купаться на пруд возле РЭС.

Мальчик начал тонуть, когда переплывал водоем. Друзья пытались его спасти, но не смогли. В обстоятельствах этого несчастного случая сейчас разбирается областной Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что место не приспособлено для купания, однако не имеется оградительных и прибрежных запрещающих купание знаков, – сообщает пресс-служба ведомства. – В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Действиям работников администрации районного поселка Кормиловка, обязанных принимать меры предупреждающего характера, будет дана правовая оценка. Расследование продолжается.

Следователи призывают ответственных должностных лиц срочно провести профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде на вверенной им территории, предупреждают об ответственности. И напоминают элементарные правила безопасности. Вот они:

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева.

Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового удара;

- при температуре воды от +17 до +19 градусов и температуре воздуха около 25 градусов, в воде можно находиться не более 15-20 минут. Если температура воды менее +16 градусов, то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или может произойти потеря сознания;

- избегайте переохлаждения, которое опасно не только риском получить простудное заболевание, но и вероятностью появления судорог, которые являются большим врагом пловца. Если вы почувствовали что замерзли или что мышцы хватают судороги, немедленно выйдите из воды, вытритесь и согрейтесь на солнце или оденьте одежду;

- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т.к. при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может привести к остановке сердца. Предварительно надо ополоснуться водой;

- купаться можно часа через полтора после еды;

- всегда разъясняйте детям правила поведения на воде и не подавайте им дурной пример;

- для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах, у них должны быть толще стенки и, желательно, несколько автономных камер, чтобы ребенок не утонул при проколе одной из них;

- опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, так как ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может пострадать;

- всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться;

- старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Но даже если и берете малыша, всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет;

- плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным дном, где есть спасатель и медицинский пункт;

- следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или гибели;

- на природе за городом место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное дно, нет сильного течения. Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно быть не топким и без острых предметов. Никогда не оставляйте детей одних возле воды и в воде;

- не купайтесь в загрязнённых водоемах;

- следите за играми детей даже на мелководье;

- учиться плавать дети могут только под контролем взрослых;

- не допускайте грубых игр на воде: нельзя подныривать под плывущего человека, «топить» его, подавать ложные сигналы о помощи;

- не разрешайте детям нырять с мостов, причалов, подплывать к лодкам, катерам и судам;

- никогда не позволяйте детям нырять в надувные бассейны;

- если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет, и ему требуется ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг!

Последовательность действий при спасении тонущего:

- вызвать экстренные службы спасения (скорую, МЧС и др.)

- войти в воду;

- подплыть к тонущему ;

- при необходимости освободиться от захвата;

- транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову над водой;

- оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в медпункт

(больницу).