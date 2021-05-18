Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 9:40

Под Омском устроили свалку из костей животных

Местные жители обнаружили неприятную находку на окраине поселка
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Гору костей неизвестные оставили на въезде в поселок.

Гору костей неизвестные оставили на въезде в поселок.

Фото: ВКонтакте

Неожиданно для себя жители поселка Николаевка в Советском округе, обнаружили гору отходов. И это были не просто мешки с мусором, на которые многие жалуются, а самые настоящие коровьи кости. Омичи возмутились тем, что такие отходы кто-то оставил рядом с жилым сектором.

- В конце Николаевки свалку убрали, а в начале устроили, - комментируют расстроенный омичи. В комментариях горожане соглашаются, что таким отходам совсем не место рядом с домами людей.

Подобную свалку уже замечали в Омске. Тогда люди тоже были удивлены, заметив чуть в отдалении от дороги гору свежих костей животных. Кто их туда привез так и осталось загадкой.