Под Омском устроили свалку из костей животных

Гору костей неизвестные оставили на въезде в поселок. Фото: ВКонтакте

Неожиданно для себя жители поселка Николаевка в Советском округе, обнаружили гору отходов. И это были не просто мешки с мусором, на которые многие жалуются, а самые настоящие коровьи кости. Омичи возмутились тем, что такие отходы кто-то оставил рядом с жилым сектором.

- В конце Николаевки свалку убрали, а в начале устроили, - комментируют расстроенный омичи. В комментариях горожане соглашаются, что таким отходам совсем не место рядом с домами людей.

Подобную свалку уже замечали в Омске. Тогда люди тоже были удивлены, заметив чуть в отдалении от дороги гору свежих костей животных. Кто их туда привез так и осталось загадкой.