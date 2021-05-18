В омской школе ученицу во время урока ранили ножницами в лицо

Девочку с рваной раной лица увезли в больницу. Фото: Александр ГЛУЗ

В омскую Детскую городскую клиническую больницу № 3 привезли 12-летнюю девочку с резаной раной лица. Выяснилось, что травму она получила в школе во время урока ИЗО. «Комсомольская правда в Омске» узнала подробности инцидента.

- В отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего на уроке в одной из школ Центрального округа. С резаной раной щеки в детское медицинское учреждение обратилась девочка 2009 г. р. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой, – рассказали о подробностях случившегося в пресс-службе областного УМВД. – Инспектору по делам несовершеннолетних она объяснила, что травму получила случайно. Попросила ножницы у мальчика, который сидел на следующей за ней парте. Тот с острым предметом в руках привстал, девочка резко повернулась, в результате чего и была получена травма. Опрошенный в присутствии законных представителей одноклассник также рассказал полицейским, что с пострадавшей у него дружеские отношения, телесные повреждения причинил нечаянно.