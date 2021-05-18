Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 7:53

Четырём тысячам абонентов-должников Омской области могут приостановить подачу газа

«Газпром межрегионгаз Омск» начал кампанию по приостановлению подачи газа потребителям - физическим лицам, накопившим долги за два месяца и более. Мера может затронуть 4 тыс. абонентов.
КомментироватьОставить комментарий(0)

Должников из списка на отключение предварительно уведомляют о прекращении подачи газа. Если задолженность не будет погашена в течение 20 дней после отправки уведомления, поставщик приостановит газоснабжение.

В кампании по приостановлению газоснабжения участвуют специализированные организации и правоохранительные органы. Кроме того, в ходе рейдов контролёры поставщика газа выявляют случаи вмешательства в работу счётчиков и хищения газа из газопровода.

- Приостановление подачи газа абонентам-должникам – это крайняя мера, которую мы вынуждены применять для сокращения задолженности и улучшения платёжной дисциплины. Чтобы вернуть газ, неплательщики обязаны погасить долг и оплатить отключение и повторное подключение к газоснабжению, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

По оперативным данным на 1 мая 2021 года, просроченная задолженность населения Омской области за потреблённый природный газ составляет 255 млн рублей. При этом «Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет обязательства по бесперебойным поставкам газа населению.

Новости компаний Омска