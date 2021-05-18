Четырём тысячам абонентов-должников Омской области могут приостановить подачу газа

Должников из списка на отключение предварительно уведомляют о прекращении подачи газа. Если задолженность не будет погашена в течение 20 дней после отправки уведомления, поставщик приостановит газоснабжение.

В кампании по приостановлению газоснабжения участвуют специализированные организации и правоохранительные органы. Кроме того, в ходе рейдов контролёры поставщика газа выявляют случаи вмешательства в работу счётчиков и хищения газа из газопровода.

- Приостановление подачи газа абонентам-должникам – это крайняя мера, которую мы вынуждены применять для сокращения задолженности и улучшения платёжной дисциплины. Чтобы вернуть газ, неплательщики обязаны погасить долг и оплатить отключение и повторное подключение к газоснабжению, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

По оперативным данным на 1 мая 2021 года, просроченная задолженность населения Омской области за потреблённый природный газ составляет 255 млн рублей. При этом «Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет обязательства по бесперебойным поставкам газа населению.