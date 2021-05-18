Почти 30% россиян хотят застраховать риск потери работы

Страховками пользуются 71% россиян. Это второй по популярности финансовый продукт после дебетовых банковских карт, показал опрос Райффайзенбанка. Чаще всего страховки покупают, когда это неизбежно, как в случае с ОСАГО или полисом для выезжающих за рубеж. Однако на втором месте – возможность снизить финансовые риски с помощью специального продукта.

Самые популярные продукты – это страхование в путешествиях, детские программы и страховки от критических заболеваний. Также россияне часто выбирают страховки от риска укуса клеща, защиту недвижимости и добровольное медицинское страхование. Почти 40% респондентов покупают страховки для родных и близких.

При этом наличие в семье детей увеличивает спрос на страховки. Более 74% семей с детьми и 73% семей, планирующих пополнение, покупают страховые продукты. Родители чаще покупают обязательные страховки. Тем, у кого нет детей, страховки нужны реже – в 60% случаев.

Чаще всего российские семьи стремятся застраховать недвижимость, жизнь и здоровье. При этом около 30% респондентов заявили, что хотели бы покрыть риск потери работы, а каждый четвертый – риск потери денег в результате действий мошенников. Еще 18% хотят застраховаться от возможного карантина, способного нарушить их планы.

«Страхование недвижимости или здоровья нужно рассматривать как часть финансовой стратегии наравне с накоплением и инвестированием. 30% отказываются от страховок, потому что надеется, что она не пригодится. Однако 40% опрошенных отметили, что наличие страхового продукта выручило их в сложной ситуации и побудило приобретать его в дальнейшем», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.