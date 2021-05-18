Стало известно, в каких домах Омска отключат воду 19 мая

Горячую воду отключают на время испытаний системы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На вторник, 19 мая, запланирована вторая волна отключений горячей воды из-за испытания труб.

Это произойдет по следующим адресам: бульвар Мартынова, Ленинградская площадь, проспект Карла Маркса, улицы 10 лет Октября, 20 лет РККА, 30 лет ВЛКСМ, Красных Зорь, 8-я и 5-я Линии, Куйбышева, Красногвардейская, Ильинская, Звездова и Лермонтова.

Кроме того, горячей воды не будет в 30 школах, 15 больницах и 15 детсадах. Эти мероприятия не коснутся БСМП № 1, ГБ № 1 имени А.Н. Кабанова.

Напомним, что с 17 по 26 мая горячую воду на время гидравлических испытаний также отключили в домах на проспекте Мира, улицах Пригородной, Попова и Комбинатской.