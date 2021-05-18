Стала известна стоимость проезда до Тевриза по Иртышу в Омске

В этом году, как и планировали власти ранее, по Иртышу омичи смогут попасть за город. Будут ходить несколько речных трамвайчиков. Стоимость проезда на них пока озвучивали только приблизительно, но РЭК официально установил тариф для проезда на одном из маршрутов. Речь идёт о рейсе до посёлка Красный Яр в Тевризском районе. Туда омичи смогут проехать за 233 рубля.

В стоимость входит проезд ребёнка до 5 лет, если он не занимает отдельного места, и провоз багажа, если весит он не более 36 килограмм. Действовать тариф начнёт в течение 10 дней.