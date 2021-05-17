Жители Омской области продолжают умирать от коронавируса

Омской области пока не удается полностью «выздороветь» от коронавирусной инфекции. Новых заразившихся выявляют ежедневно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Несмотря на значительное послабление ограничений, Омская область еще окончательно не победила коронавирусную инфекцию. При этом смертность от ковида в регионе остается высокой.
По данным областного минздрава на понедельник, 17 мая, за минувшие сутки выявлено 57 новых пациентов, из них 27 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 46 650 заразившихся.
Также сообщается, что к списку выздоровевших добавились еще 16 человек (39 708 за весь период).
К сожалению, за сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности от заразы умерли уже 1 415 местных жителей.