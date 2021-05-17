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Общество17 мая 2021 15:51

Жители Омской области продолжают умирать от коронавируса

За сутки инфекция забрала еще две жизни
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омской области пока не удается полностью «выздороветь» от коронавирусной инфекции. Новых заразившихся выявляют ежедневно.

Омской области пока не удается полностью «выздороветь» от коронавирусной инфекции. Новых заразившихся выявляют ежедневно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на значительное послабление ограничений, Омская область еще окончательно не победила коронавирусную инфекцию. При этом смертность от ковида в регионе остается высокой.

По данным областного минздрава на понедельник, 17 мая, за минувшие сутки выявлено 57 новых пациентов, из них 27 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 46 650 заразившихся.

Также сообщается, что к списку выздоровевших добавились еще 16 человек (39 708 за весь период).

К сожалению, за сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности от заразы умерли уже 1 415 местных жителей.

Коронавирус в Омской области