Жители Омской области продолжают умирать от коронавируса

Омской области пока не удается полностью «выздороветь» от коронавирусной инфекции. Новых заразившихся выявляют ежедневно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на значительное послабление ограничений, Омская область еще окончательно не победила коронавирусную инфекцию. При этом смертность от ковида в регионе остается высокой.

По данным областного минздрава на понедельник, 17 мая, за минувшие сутки выявлено 57 новых пациентов, из них 27 лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 46 650 заразившихся.

Также сообщается, что к списку выздоровевших добавились еще 16 человек (39 708 за весь период).

К сожалению, за сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности от заразы умерли уже 1 415 местных жителей.