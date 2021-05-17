Крупный пожар на окраине Омска тушили 60 человек и 12 машин

Свидетелями этой чудовищной картины стали жители Ленинского округа. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Еще один страшный пожар случился в частном секторе на окраине Омска. В Ленинском округе сгорели сразу три дома, еще один удалось отстоять.

- 17 мая в 15.02 поступило сообщение о пожаре по улице 4-й Чередовой (2 дома) и 2-му Чередовому переулку (один дом), – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горело три жилых частных дома с угрозой перехода огня на четвертый дом. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. В 16.14 возгорание локализовали. Борьбу с огнем вели 60 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники МЧС России.

В результате пожара, причина которого устанавливается, повреждены три жилых дома, гараж и находящийся в нем автомобиль. Предварительная площадь пожара составила 650 квадратных метров. Из людей в результате ЧП никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На выходных в регионе случился еще один разрушительный пожар. Почти полностью выгорела крошечная деревня Максим Горький в Знаменском районе на севере Омской области.

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В Омской области продолжаются пожары с катастрофическими последствиями. Напомним, недавно в Большереченском районе практически полностью выгорела старинная татарская деревня Каракуль. Ранее огнем были уничтожены пять домов в поселке Северо-Любинском под Омском.

На выходных случилось новое несчастье: в одном из самых северных районов – Знаменском – почти полностью выгорела деревня. (Подробнее...)