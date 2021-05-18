Полтонны сухого молока задержали на границе

В ППУ «Исилькульский» специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области при досмотре автомобиля, который направлялся в Казахстан, обнаружили партию сухого молока весом 625 кг. При этом перевозчик – гражданин Казахстана - Баннаев Г.Г. предоставил на груз только товарно-транспортную накладную. А вот ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, отсутствовал.

В итоге груз задержали, специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области приняли решение о запрете вывоза сухого молока в Республику Казахстан и возврате на территорию России. За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ.