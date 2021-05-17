Россельхознадзор по Омской области проведет публичные слушания онлайн

На него приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные заинтересованные организации. Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич. Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru. Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: http://www.rsn-omsk.ru/main.php?id=424

Ссылка на информационный ресурс для подключения в режиме ВКС:

https://us04web.zoom.us/j/71056758347?pwd=ejY4eisvVUJrYnNvZzlQQThTenptQT09.

Идентификатор конференции: 710 5675 8347

Код доступа: 8p19t5

20 мая 2021 в 10:00 (время омское)