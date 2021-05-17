На Омск надвигается гроза и град

В Омске ожидают дождь с градом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики уже прогнозировали резкое похолодание в Омске. Сейчас температура еще поднимается до +30 градусов, но совсем скоро может значительно упасть. Ночью в некоторых районах и вовсе прогнозируют до -3 градусов при прояснениях.

Предупреждают омичей и о сильной грозе, которая может прийти 18 мая во вторник. В некоторых районах завтра днем пройдут осадки разной интенсивности, а в некоторых возможен град. МЧС напоминают омичам о том, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и по возможности остаться во время грозы в помещении. Если вы оказались на улице, то не стоит прятаться под одинокими деревьями и разговаривать по телефону. Также следует находиться подальше от линий электропередач и рекламных щитов. А град стоит пережидать под крышей.